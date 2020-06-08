Первые взрывные работы осуществлены для строительства ж/д пути под Мурманском

Для взрыва использовали 20 тонн эмульсионного взрывчатого вещества.

Первые взрывные работы осуществлены для строительства пути в обход барьерного места в районе станции Выходной (Мурманская область). Об этом сообщила пресс-служба "РЖД".

Для подготовки к контролируемому взрыву скальной породы было пробурено более 200 скважин. Общая протяженность скважин составила более полукилометра. Для взрыва использовали 20 тонн эмульсионного взрывчатого вещества. С места контролируемого взрыва будет вывезено около 16 тыс. м3 скальной породы.

На работах по строительству обходного пути до Мурманска задействовано 550 человек, 170 единиц техники. Накануне уже было готово 3 километра новой рельсошпальной решетки.

Военные помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области.

Фото и видео: РЖД