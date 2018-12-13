"Пассажиравтотранс" выбрал поставщика 37 автобусов особо большой вместимости

Сделка будет заключена на более чем 680 млн рублей.

Петербургская компания ГУП "Пассажиравтотранс" выбрала поставщика 37 новых автобусов особо большой вместимости. Победила в конкурсе подконтрольная бизнесмену Алексею Бакулину организация. Об этом пишет АБН.

Согласно документам, "Пассажиравтотранс" заключит договор с ООО "Бакулин Моторс Групп" (бренд Volgabus). Петербургская компания согласилась снизить цену на 10 % от начальной. Сделка будет заключена на сумму 684,228 млн рублей. Автобусы должны быть доставлены в город до конца октября. Их распределят в шесть автопарков Петербурга.

Ранее из-за жалобы в УФАС конкурс был приостановлен. По мнению одного из участников тендера ООО "Авто", техническое задание было составлено так, что в выигрыше оставалась только одна компания из трех. В свою очередь в "Пассажиравтотрансе" заявили, что к аукциону было допущено три компании, при этом автобусы только двух производителей полностью подходили заказчику.

Приняв во внимание мнение двух сторон, антимонопольщики назвали претензию необоснованной и возобновили тендер на закупку автобусов.

Фото: Piter.tv