УФАС разрешило "Пассажиравтотрансу" продолжить "автобусный" аукцион

Жалобы были признаны необоснованными.

Как сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского УФАС России, накануне была рассмотрена жалоба ООО "Авто" на аукцион СПб ГУП "Пассажиравтотранс", ориентированный на поставку автобусов. Цена договора составила более 760 миллионов рублей.

Из-за жалобы компании конкурс на поставку 37 автобусов был приостановлен. По мнению заявителя, условия технического задания были составлены так, что из трех компаний, участвовавших в тендере, в "выигрыше" оставалась только одна. В свою очередь, в "Пассажиравтотрансе" пояснили, что к аукциону было допущено три компании, а автобусы двух производителей полностью подходили под требования заказчика.

Приняв к сведению позиции обеих сторон, антимонопольщики определили, что претензия является необоснованной. Теперь тендер на закупку автобусов разрешено продолжить.