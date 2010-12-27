В Петербурге начали падать цены на бензин

Так, стоимость АИ-92 снизилась на 2.46%, АИ-95 — на 4.47%, на 2,99 % подешевело и дизтопливо.

После того, как правительство России и крупнейшие нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на топливо, стоимость бензина стала постепенно снижаться. Договор будет действовать до конца года. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 2.46% (до 48,234 тысячи рублей за тонну), АИ-95 — на 4.47% (до 51,003 тысячи рублей). Подешевело в городе и дизтопливо. Цены на него упали на 2.99% (до 56,847 тысячи рублей за тонну). Это следует из данных торгов биржи на 14:40 мск.

Ранее мы писали, что через 5-10 лет стоимость бензина в России может сравняться с европейской.

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