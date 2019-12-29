После выходных в Петербурге снова начались эвакуации судов

Волна затронула практически все районные суды.

После выходных дней в Петербург снова пришли эвакуации: с утра пораньше неизвестные направили традиционные электронные письма с угрозами в районные суды города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Череда эвакуаций началась в 11 утра с Василеостровского районного суда. Следующими на выход отправились Октябрьский, Приморский, Красногвардейский, Петродворцовый, Петроградский, Смольнинский, Сестрорецкий и Дзержинский суды. Сегодня о требованиях шантажистов не появилось новой информации. Также пока остается неизвестным, захватят ли лжеминирования другие учреждения города.

Во вторник в Петербург "отметил" уже 28-й день минирований по будням с начала 2020 года. В целом с ноября прошлого года городские учреждения эвакуировали 49 рабочих дней.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный угрожал взорвать магазин на Бухарестской.

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