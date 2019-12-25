Неизвестный угрожал взорвать магазин на Бухарестской

Эвакуация несмотря на угрозы не проводилась.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, накануне неизвестный угрожал взорвать ТК "Лента", расположенный по адресу улица Бухарестская д.69. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем, около 14:30, злоумышленник подошел к сотруднику магазина, проводившему акцию по розыгрышу призов, сообщил, что собирается подорвать здание и ушел. После обсуждения случившегося, администрация магазина приняла решение не проводить эвакуацию и не прекращать работу.

В результате расследования выяснилось, что камеры видеонаблюдения засняли как угрожавший снимал денежные средства в одном из банкоматов ТК. Сейчас его пытаются разыскать Правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что директору ЖКС Приморского района пригрозили взорвать унитаз.

Фото: pexels