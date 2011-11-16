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Мужчину, покусавшего полицейского в ТК "Сенная", арестовали на два месяца
Сегодня, 20:58
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Мужчину, покусавшего полицейского в ТК "Сенная", арестовали на два месяца

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В минувшую субботу Хасанова задержали и предъявили обвинение. Под стражей обвиняемый будет до 18 мая 2022 года. 

В понедельник, 21 марта, Октябрьский суд Петербурга арестовал Умарджона Хасанова, который напал на полицейских. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе города. 

Инцидент произошел вечером 17 марта на территории ТК "Сенная". По данным пресс-службы судов, на законные требования полицейских злоумышленник ударил по голове одного из стражей порядка, а затем нанес ссадину на руку второму и укусил его за плечо.

В результате возбудили уголовное дело. В минувшую субботу Хасанова задержали и предъявили обвинение. Под стражей обвиняемый будет до 18 мая 2022 года. 

Ранее мы писали, что полиция обратила внимание на соцсети преподавателя СПбГУ после жалоб студентов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: покусал, полицейский, сенная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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