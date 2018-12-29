После сообщения о бомбе из дома в Колпино эвакуировали 30 человек

Неизвестный сообщил, что в здании находится 2 кг тротила.

Днем 27 января в службу "112" с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о бомбе в квартире дома №21 по улице Ижорского Батальона. По словам звонившего, в здании заложено 2 кг тротила. Пригрозив взрывом, злоумышленник отключился. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка быстро отреагировали на сигнал. Телефонного террориста задержали по горячим следам в доме №14 по той же улице. Известно, что по вине 50-летнего мужчины из потенциально опасного дома пришлось эвакуировать 30 человек. Взрывчатку в жилом здании не нашли.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Лжеминера ждет тюрьма.

Ранее мы писали, что горожане трижды за день угрожали бомбами в Петербурге.

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