Горожане трижды за день угрожали бомбами в Петербурге

Двое из них оказались пенсионерами.

В минувший четверг жители Петербурга трижды сообщали об угрозах взрыва, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что рано утром 3 января в Дежурную часть ГУ МВД позвонил 33-летний житель Выборгского района города. Отмечается, что мужчина звонил с телефона другой женщины. Он заявил, что в баре "Король Гамбринус" заложена бомба. Правоохранительные органы осмотрели пустое сообщение и не нашли ничего подозрительного. Теперь телефонному террористу грозит уголовное дело.

В 16:35 в техническую поддержку клиентов мобильного оператора "Мегафон" поступило смс с текстом: "Сейчас приеду и взорву салон". Как выяснилось, его отправила 69-летняя пенсионерка, проживающая на Витебском проспекте. Пожилую женщину задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спустя час, в 17:52, неизвестный мужчина позвонил в Дежурную часть полицейского Главка. Он сразу заявил, что находится по адресу проспект Стачек 128/1 и поставил ультиматум, что, если по телевизору " не прекратят показывать безобразие", то он взорвет бомбу. Звонившим оказался 66-летний пенсионер.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что администрация Кировского района снесла балконы у жителей дома на улице Трефолева.