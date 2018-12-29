Администрация Кировского района снесла балконы у жителей дома на улице Трефолева

Ранее собственники квартир получили постановление от жилищников с требованием убрать балконы.

Власти Петербурга из-за сосулек сломали балконы у жителей города, сообщает радио "Говорит Москва".

Ранее собственники квартир получили постановление от жилищников с требованием убрать балконы. В организации заявили: при строительстве многоэтажки в 1962 году остекление балконов не предусматривалось.

Как сообщили в администрации Кировского района, снос конструкций прошел после мониторинга коммунальных служб по наледи на лоджиях. По словам работников администрации, балконы разобрали, потому что они "угрожали пешеходам".

Согласно проекту, остекление балконов не предусмотрено. Гражданами, проживающими в данном доме, были выполнены работы по самовольному остеклению. В зимний период при неблагоприятных погодных условиях на элементах остекления, отливах, козырьках, кровлях образуется наледь, сосульки, что является безопасности прохождения пешеходов. Ввиду того, что проживающие в доме не предоставили разрешительную документацию и не провели демонтаж остекления балконов самостоятельно, УО в рамках реализации полномочий и во избежание самопроизвольного падения наледи и сосулек на проходящих в опасной зоне граждан проведён демонтаж остекления балконов. Ответ администрации Кировского района радиостанции "Говорит Москва".

В своём ответе администрация Кировского района сослалась на статью 36 Жилищного кодекса. Жильцы дома уже подали заявление в полицию.

Фото: Facebook / Даниил Субботин.