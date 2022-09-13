После снега в Петербург придут дожди

31 октября и 1 ноября воздух прогреется до +3…+5°.

Циклон, который будет проходить через Петербург 31 октября и 1 ноября, принесет дожди и прогреет воздушные массы до +3…+5°. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов 29 октября в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что завтра, 30 октября, ожидаемый циклон сместится южнее Северной столицы, поэтому потеплеет лишь ко вторнику. Температура воздуха останется ближе к 0°, в ночные часы будет слабый минус. В начале дня пройдет мокрый снег.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 29 октября гребень антициклона "покажет" солнце.

Фото: Piter.TV