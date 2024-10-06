После рейда на рынках Петербурга более ста мигрантов подписали военный контракт

На Сенном рынке и на территории Апраксиного двора в Петербурге проверили более 600 граждан.

После проведения рейда петербурских рынках не менее 100 мигрантов изъявили желание поступить на военную службу по контракту. Об этом сообщили в Главном следственном управленим Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

Во время масштабного рейда на Сенном рынке и территории Апраксиного двора были проверены порядка 600 граждан, в том числе иностранных. Более 150 из них были доставлены в военные комиссариаты для проверки и постановлению на воинский учет, а 139 мигрантов доставили для проверки в подразделения органов внутренних дел.

Ранее Piter.TV сообщал, что полицейские и сотрудники военкоматов Петербурга устроили проверку мигрантов в Красном Селе.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу