К ночи в Петербург придет мощная магнитная буря

У поверхности Земли проявится северное сияние, авроральный овал которого достигнет Ленинградской, а также Вологодской и Кировской областей.

Грядущей ночью жители Петербурга и Ленобласти смогут увидеть последствия мощного взрыва, который произошел двумя днями ранее в центре солнечного диска. У поверхности Земли проявится северное сияние, авроральный овал которого достигнет Ленинградской, а также Вологодской и Кировской областей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, массы солнечного вещества устремятся к Земле и станут причиной мощной магнитной бури. В ближайшие часы ожидается приход первых облаков солнечной плазмы в околоземное пространство, основное ядро выброса достигнет орбиты около 22-24 часов.

В солнечное вещество наша планета погрузится примерно до середины 10 декабря. Скорость обдувающего Землю солнечного ветра будет повышенной на протяжении всей недели – с обычных 400 км/с, она вырастет до 600-800 км/с.

Кроме негативных последствий в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства и колебаний магнитного поля у поверхности Земли, ожидаются позитивные. Область северного сияния может снизиться до широт 60-70 градусов. Это позволит наблюдать за красотой переливающегося неба на более обширных географических пространствах, вплоть до Ленинградской, Вологодской и Кировской областей и севернее.

Ранее мы писали, что в среду в Петербурге будет солнечно и морозно.

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