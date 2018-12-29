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В обгоревшей квартире на Светлановском нашли труп мужчины
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

В обгоревшей квартире на Светлановском нашли труп мужчины

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Пожар произошел 29 января в квартире на восьмом этаже.

Во вторник, 29 января, в Выборгском районе Петербурга случился пожар. Как сообщил источник в экстренных службах, в доме №103 по Светлановскому проспекту горела квартира на восьмом этаже.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС быстро справились с возгоранием. После спасатели осмотрели помещение и обнаружили в нем обгоревший труп мужчины. На теле имелись сильные ожоги с головы до пояса. Погибший лежал на диване в одних штанах.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на Мясной спасатели вытащили из квартиры, заполненной кипятком, собаку и кошку.

Фото: Piter.TV

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Теги: пожар в квартире, сгорел человек, сильные ожоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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