В обгоревшей квартире на Светлановском нашли труп мужчины

Во вторник, 29 января, в Выборгском районе Петербурга случился пожар. Как сообщил источник в экстренных службах, в доме №103 по Светлановскому проспекту горела квартира на восьмом этаже.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС быстро справились с возгоранием. После спасатели осмотрели помещение и обнаружили в нем обгоревший труп мужчины. На теле имелись сильные ожоги с головы до пояса. Погибший лежал на диване в одних штанах.
В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что на Мясной спасатели вытащили из квартиры, заполненной кипятком, собаку и кошку.
Фото: Piter.TV
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