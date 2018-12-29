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На Мясной спасатели вытащили из квартиры, заполненной кипятком, собаку и кошку

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Питомцы не пострадали, как и их хозяева.

В Адмиралтейском районе Петербурга в жилом доме прорвало трубопровод с кипятком. Дефект конструкции произошел в квартире. Местных жителей эвакуировали из помещений. Об этом сообщают очевидцы.

По данным спасательной службы, инцидент произошел на Мясной улице, 10. Сотрудники ГУ МЧС вытащили из пострадавшей квартиры животных: в запертой квартире находилась кошка и собака. Специалистам также пришлось вскрывать дверь еще одной жиллплощади: там соседи услышали плеск воды.

На месте коммунальной аварии также работали представители полиции. Сведений о пострадавших нет.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: коммунальная авария, мясная улица, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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