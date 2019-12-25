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После падения самолета в Ленобласти возбудили уголовное дело
Сегодня, 20:58
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После падения самолета в Ленобласти возбудили уголовное дело

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Следователи продолжают осмотр места ЧП, идет допрос очевидцев.

После крушения легкомоторного самолета в Ленобласти возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, судно рухнуло между деревней Потанино и Весь. Пилот и пассажир скончались. Известно, что водитель летательного аппарата не имел разрешительных документов. 

Следователи продолжают осмотр места ЧП, идет допрос очевидцев. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Ленобласти.

Фото: Pexels

Теги: крушение, падение самолета в ленобласти, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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