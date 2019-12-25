После падения самолета в Ленобласти возбудили уголовное дело

После крушения легкомоторного самолета в Ленобласти возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, судно рухнуло между деревней Потанино и Весь. Пилот и пассажир скончались. Известно, что водитель летательного аппарата не имел разрешительных документов.
Следователи продолжают осмотр места ЧП, идет допрос очевидцев. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Ленобласти.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все