После падения самолета в Ленобласти возбудили уголовное дело

Следователи продолжают осмотр места ЧП, идет допрос очевидцев.

После крушения легкомоторного самолета в Ленобласти возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, судно рухнуло между деревней Потанино и Весь. Пилот и пассажир скончались. Известно, что водитель летательного аппарата не имел разрешительных документов.

Следователи продолжают осмотр места ЧП, идет допрос очевидцев. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Ленобласти.

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