После обнаружения двух трупов на Пограничника Гарькавого завели дело о контрафактном алкоголе

Полицейские выяснили у хозяйки квартиры, которая также выпивала с мужчинами, в каком магазине была приобретена водка сомнительного качества.

После обнаружения в Красносельском районе Петербурга трупов двух мужчин возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом стало известно Piter.tv.

В квартире дома № 34/3 на улице Пограничника Гарькавого 5 декабря были найдены тела двоих мужчин 59 и 39 лет. Было установлено, что перед смертью мужчины выпивали.

Трупы направили в морг для установления причины смерти. Полицейские выяснили у хозяйки квартиры, которая также выпивала с мужчинами, в каком магазине была приобретена водка сомнительного качества. Проводится проверка.

Фото: pxhere.com