В квартире на Пограничника Гарькавого обнаружены 2 трупа

Хозяйка заявила, что накануне распивала с погибшими спиртные напитки.

Утром понедельника, 5 декабря, в дежурную часть поступило сообщение от 46-летней женщины, которая сообщила, что обнаружила 2 трупа своих знакомых (59-летнего мужчины и 39-летней женщины) в своей квартире по улице Пограничника Гарькавого. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники установили, что тела не имеют внешних признаков насильственной смерти. Собственник квартиры рассказала, что в субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, она распивала спиртные напитки с погибшими и 42-летним мужчиной. В воскресенье вечером все легли спать, мужчина и женщина ночью находились в отдельной комнате. Их трупы хозяйка обнаружила примерно в 10:00.

Тела осмотрены, направлены в морг для установления причины смерти. Известно, что оба погибших имели судимости.

Ранее мы сообщили о том, что в посёлке Кобралово нашли труп на территории храма.

Фото: Piter.TV