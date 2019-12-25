После непогоды с дорог Ленобласти пришлось убирать более 200 деревьев

Ветер при вчерашнем шторме достиг 50 м/с.

В четверг, 10 сентября, в Ленинградской области бушевала непогода. Последствия штормового ветра отразились на региональных дорогах – на проезжую часть упало 220 деревьев в нескольких районах. На уборку вышли дорожники. Об этом сообщила пресс-служба областного Дорожного комитета.

В наибольшей степени шквал затронул трассы в Выборгском и Кингисеппском районах. Там повалено 61 и 50 деревьев соответственно. Кроме того, автомобилистам перекрыли путь 26 деревьев во Всеволожском, 23 – в Кировском, и 13 – в Сланцевском районах.

Разбушевавшаяся стихия обошла Лужский, Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский и Бокситогорский районы.

По данным сотрудников ведомства, деревья не выдержали порывов ветра, которые достигли 50 м/с.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге во время шторма спасатели выезжали более 400 раз.

Фото: Пресс-служба дорожного комитета