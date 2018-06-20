Прокуратура Петербурга проверит все штрафстоянки после нападения на Милонова

Депутат Госдумы и его друг столкнулись с пьяным бандитизмом на одной из штрафстоянок.

Депутат Госдумы Евгений Марченко организовал прокурорскую проверку всех штрафстоянок Петербурга. Причиной внеплановой проверки стал инцидент, который накануне произошел с Виталием Милоновым и его другом.

В минувшую субботу у друга Виталия Милонова эвакуировали автомобиль. Парламентарий решил помочь товарищу, однако в компании "ЕвроТраст" столкнулся с противодействием пьяных эвакуаторщиков и бандитизмом. Милонова вместе с его другом грубо вытолкали с территории стоянки. Депутат сообщил о случившемся в полицию. МВД России передало дело в следственный комитет.

Евгений Марченко отреагировал на эту ситуацию. Он заявил, что штрафстоянки работают неудовлетворительно, часто на них поступают жалобы. Стоянки также проверят на предмет коррупции.

Ранее мы писали, что Виталий Милонов хочет запретить алкоголь в миниатюрной таре.

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