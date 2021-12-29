После месяца на ИВЛ 36-летняя петербурженка родила девочку

Малышка родилась весом 1980 г, чувствует себя удовлетворительно.

В начале декабря беременной петербурженке диагностировали ковид. Девушка не была вакцинирована и находилась на сроке 28 недель. Она лежала в больнице имени Семашко Н.А. Об этом рассказали в комздраве.

Девушка проходила лечение, однако состояние ухудшалось и перешло в тяжелое течение. Во время него пациентка пережила 10 дней на НИВЛ, 18 дней на ИВЛ, 2 суток в искусственной коме и больше месяца на кислородной поддержке.

Сегодня, 24 января, на сроке 36 недель девушке провели операцию кесарево сечение. Малышка родилась весом 1980 г, чувствует себя удовлетворительно. Пациентка и ребенок находятся под наблюдением врачей родильного дома Городской больницы № 38 имени Семашко Н.А.

Ранее в роддоме на Тамбасова 33-летняя петербурженка родила десятого ребенка. Старшему ребёнку женщины 16 лет.

Фото: pexels