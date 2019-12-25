В Росприроднадзоре предупредили о появлении радужных пятен после дождя

Ливень смывает с улиц всю грязь.

Петербуржцев предупредили, что из-за сильных осадков на водных объектах могут появляться радужные разводы и иные следы загрязнений. Это является следствием смыва загрязняющих веществ с улиц или размыва грунтов, которые приводят к помутнению воды вдоль неукрепленных берегов.

В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу подчеркнули, что в Петербурге 680 выпусков от дождяприемников не переключены на очистные сооружения. Это означает, что воды с набережных или улиц, которые проходят вдоль акваторий, не проходит очистку.

О случаях загрязнения граждан попросили сообщать по телефону +7 (921) 987-58- 99. Это номер оперативного дежурного Росприроднадзора.

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Фото: Росприроднадзор по СЗФО (архив)