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В Росприроднадзоре предупредили о появлении радужных пятен после дождя
Сегодня, 9:43
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В Росприроднадзоре предупредили о появлении радужных пятен после дождя

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Ливень смывает с улиц всю грязь.

Петербуржцев предупредили, что из-за сильных осадков на водных объектах могут появляться радужные разводы и иные следы загрязнений. Это является следствием смыва загрязняющих веществ с улиц или размыва грунтов, которые приводят к помутнению воды вдоль неукрепленных берегов. 

В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу подчеркнули, что в Петербурге 680 выпусков от дождяприемников не переключены на очистные сооружения. Это означает, что воды с набережных или улиц, которые проходят вдоль акваторий, не проходит очистку. 

О случаях загрязнения граждан попросили сообщать по телефону +7 (921) 987-58- 99. Это номер оперативного дежурного Росприроднадзора. 

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Фото: Росприроднадзор по СЗФО (архив)

Теги: загрязнение, ливень, радужные пятна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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