После инсульта у Ивана Краско произошла частичная потеря памяти и зрения

90-летний актер попал в больницу после резкого "удара" в голову.

Директор Ивана Краско, который три дня назад попал в больницу с инсультом, рассказал о состоянии 90-летнего актера. В интервью изданию "СтарХит" он заявил, что у артиста произошло нарушение мозгового кровообращения.

По словам директора, с речью и двигательным аппаратом у Краско все в порядке. Наблюдается слабость. Кроме того, он стал забывать какие-то вещи, чего раньше не наблюдалось. Есть проблемы с боковым зрением.

По прогнозу врачей, Краско восстановится, однако из-за возраста этот процесс будет сложнее и дольше. Директор заявил, что актер уже "рвется в бой", однако его физическое состояние пока не годится для работы и повседневной рутины. Не исключено, что после лечения он отправится в санаторий-профилакторий.

Фото: kino-teatr.ru