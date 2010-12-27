После двухдневного потопа водители ищут номера в Мурино

Автор публикации отметил, что нашел номера на перекрестке Верхней улицы и Охтинской аллеи.

После двухдневного дождя и снега жители Мурино ищут номера своих автомобилей. Об этом петербуржцы сообщили в группе "Девяткино LIVE Мурино".

В сообществе появились кадры номером, которые плавали в воде под КАД. Автор публикации отметил, что нашел номера на перекрестке Верхней улицы и Охтинской аллеи. Сам мужчина работает таксистом и сам также потерял автомобильный номер.

Первое ДТП из-за снегопада произошло на трассе "Сортавала.

Фото: ВК/ Девяткино LIVE | Мурино