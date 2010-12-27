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После двухдневного потопа водители ищут номера в Мурино
Сегодня, 12:44
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nastya960

После двухдневного потопа водители ищут номера в Мурино

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Автор публикации отметил, что нашел номера на перекрестке Верхней улицы и Охтинской аллеи.

После двухдневного дождя и снега жители Мурино ищут номера своих автомобилей. Об этом петербуржцы сообщили в группе "Девяткино LIVE Мурино".

В сообществе появились кадры номером, которые плавали в воде под КАД. Автор публикации отметил, что нашел номера на перекрестке Верхней улицы и Охтинской аллеи. Сам мужчина работает таксистом и сам также потерял автомобильный номер.  

Первое ДТП из-за снегопада произошло на трассе "Сортавала.

Фото: ВК/ Девяткино LIVE | Мурино

Теги: девяткино, мурино, номера машин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Плюс
0
Минус
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Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
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