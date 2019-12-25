После двух дней затишья в Петербург вернулись анонимные минеры

После двух дней затишья и спокойствия 13 февраля в Петербурге снова начались эвакуации, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Анонимные минеры использовали для письма новую электронную почту и снова взялись тревожить город.
Около часа дня на выход отправился Приморский районный суд, также шантажисты пообещали выгнать на улицу сотни малышей из десятков городских детских садов.
Тем временем, у администрации Красносельского района нашли "Шайтан-бомбу".
Фото: pxhere; объединенная пресс-служба судов Петербурга
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