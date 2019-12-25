После двух дней затишья в Петербург вернулись анонимные минеры

Начинается традиционная эвакуация районных судов и детских садиков.

После двух дней затишья и спокойствия 13 февраля в Петербурге снова начались эвакуации, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Анонимные минеры использовали для письма новую электронную почту и снова взялись тревожить город.

Около часа дня на выход отправился Приморский районный суд, также шантажисты пообещали выгнать на улицу сотни малышей из десятков городских детских садов.

Тем временем, у администрации Красносельского района нашли "Шайтан-бомбу".

Фото: pxhere; объединенная пресс-служба судов Петербурга