На место происшествия прибыла группа разминирования.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что у администрации Красносельского района нашли "Шайтан-бомбу". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Продозрительный предмет обнаружили на проезжей части улицы Партизана Германа, вдоль Дудергофского канала. Прохожие обнаружили на этом месте в кустах бумажный цилиндр, скрепленный скрепками с надписью "Шайтан бомба. Аллах акбар".

На место экстренно прибыла группа разминирования. Специалисты обнаружили в свертке порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое направлено на исследование экспертам ГУ МВД.

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