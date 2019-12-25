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У администрации Красносельского района нашли "Шайтан-бомбу"
Сегодня, 13:04
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IRINA_CHALKINA

У администрации Красносельского района нашли "Шайтан-бомбу"

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На место происшествия прибыла группа разминирования.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что у администрации Красносельского района нашли "Шайтан-бомбу". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Продозрительный предмет обнаружили на проезжей части улицы Партизана Германа, вдоль Дудергофского канала. Прохожие обнаружили на этом месте в кустах бумажный цилиндр, скрепленный скрепками с надписью "Шайтан бомба. Аллах акбар".

На место экстренно прибыла группа разминирования. Специалисты обнаружили в свертке  порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое направлено на исследование экспертам ГУ МВД.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассказали о новой схеме обращения с отходами.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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