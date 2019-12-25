Власти Петербурга рассказали о новой схеме обращения с отходами

По словам чиновника, сейчас с властями Ленобласти ведётся работа по уточнению полигонов 47-го региона, куда повезут мусор из Северной столицы.

В четверг, 13 февраля, власти Петербурга представят новую схему обращения с отходами весной. Об этом сообщил на заседании комиссии по экологии Законодательного Собрания Петербурга рассказал заместитель председателя ведомства Кирилл Пащенко.

Пащенко рассказал, что петербуржцы подали несколько сотен поправок в схему, в их числе были и коллективные обращения. Горожане заявили, что они против строительства мусороперерабатывающих производств в Колпино, Петергофе и Ломоносове.

В настоящее время власти Петербурга разрабатывают новую схему по обращениям с отходами. Смольный ведет переговоры с властями Ленобласти по уточнению полигонов, куда повезут мусор из мегаполиса на переходный переход.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный в Выборге похитил из чужой машины мусорный мешок с деньгами.

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