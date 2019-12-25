После драки в петербургской школе ученик может стать глухим

Между одноклассниками возникла перепалка, во время которой один мальчик кинул в другого пенал.

Медики сообщили, что мальчик, подравшийся с одноклассником в школе Калининского района, рискует на всю жизнь лишиться слуха. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Между одноклассниками возникла перепалка, во время которой один мальчик кинул в другого пенал. В ответ школьник толкнул одноклассника, завязалась драка. Один из мальчиков ударил другого кулаком в нос. Разнять драчунов смогла пришедшая на шум учительница. Пострадавший школьник попал сначала в медпункт, а потом его отвезли в 26 больницу.

Медики поставили ему острую посттравматическую сенсоневральную левостороннюю тугоухость. Слух ребенок может потерять на всю жизнь. Также у ребенка закрытый перелом носа со смещением.

Накануне массовая драка курьеров Delivery Club попала на видео.

Фото: pixabay