Петербуржцу в "Пятерочке" пробили голову бутылкой

Он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

После драки в магазине "Пятерочка" на улице Ленсовета возбуждено уголовное дело. Одного из участников конфликта доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе внезапно возникшей ссоры мужчина ударил покупателя бутылкой по голове. Пострадавшему диагностировали открытую черепно-мозговую травмы, перелом костей свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга.

Предполагаемый виновник задержан, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Вечеринка в ночном клубе "Палуба" окончилась дракой.

Фото: Piter.TV