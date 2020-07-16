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После длительного разговора между двумя петербуржцами на Торжковской произошла драка

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Пробегавший мимо петербуржец не помог справиться со злодеем.

В ночь на четверг, 16 июля, стало известно, что на улице Торжковской  у дома №1 произошел странный инцидент. 

К потерпевшему подошел молодой человек, на вид лет 25-30 в спортивном костюме. На протяжении нескольких минут между мужчинами был диалог, а затем завязалась драка. Неизвестный скрылся, а потерпевший смутно помнит, что именно произошло. Предполагается, что нападавший ограбил петеруржца. 

Ранее мы писали, что хулигану, избившему четырех человек, назначили полтора года исправительных работ.

Видео: Piter.TV

Теги: драка, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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