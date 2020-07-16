После длительного разговора между двумя петербуржцами на Торжковской произошла драка

Пробегавший мимо петербуржец не помог справиться со злодеем.

В ночь на четверг, 16 июля, стало известно, что на улице Торжковской у дома №1 произошел странный инцидент.

К потерпевшему подошел молодой человек, на вид лет 25-30 в спортивном костюме. На протяжении нескольких минут между мужчинами был диалог, а затем завязалась драка. Неизвестный скрылся, а потерпевший смутно помнит, что именно произошло. Предполагается, что нападавший ограбил петеруржца.

Ранее мы писали, что хулигану, избившему четырех человек, назначили полтора года исправительных работ.

Видео: Piter.TV