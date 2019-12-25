Хулигану, избившему четырех человек, назначили полтора года исправительных работ

Конфликт завязался после лишнего алкоголя в кафе.

Суд признал виновным петербуржца Антона Е., который в прошлом октябре избил четырех человек. Уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью обернулось мужчине 1,5 годами исправительных работ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Виной конфликту, случившемуся осенью, послужил избыток алкоголя после посиделок мужчины с приятелями в кафе. На выходе из заведения между другом подсудимого и неизвестным посетителем произошла драка, после чего оппонент скрылся с места. Е., однако, решил положиться не на полицию, а на собственные кулаки, и последовал за обидчиком. На улице петербуржец начал бегать за прохожими, бить их руками и ногами, куда придется, а также применил баллончик с раздражающим веществом.

В результате уличной потасовки пострадали четыре человека, один из получил еще и химический ожог левого глаза.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге двое мужчин напали на прохожего и отобрали цепочку с иконкой.

Фото: Piter.TV