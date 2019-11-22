После Twitter-монолога Илона Маска акции Tesla рухнули

В ходе долгого марафона сообщений в соцсети бизнесмен заявил, что его девушка злится на него.

Бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ночь на 2 мая разразился серией твитов с громкими заявлениями. В частности, Маск оценил стоимость акций Tesla как слишком высокую. После его заявления бумаги резко подешевели – примерно на 12%.

В своем Twitter-аккаунте Маск также рассказал, что намерен распродать свое имущество и не владеть собственным домом. Он отметил, что после таких заявлений его подруга, певица Граймс (Grimes) злится на него и находится "в бешенстве".

Ранее мы сообщали о том, что очередной прототип корабля Starship Илона Маска разрушился при испытаниях. Об этом сообщили в пресс-службе компании SpaceX. Специалисты заявили, что взорвался прототип ракеты SN3.