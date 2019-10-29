Посетители аквапарка в "Питерлэнде" столпились на входе

Очередь к кассам тянулась долго из-за соблюдения антикоронавирусных требований.

В субботу, 21 августа, посетители аквапарка в петербургском ТРЦ "Питерлэнд" вынужденно столпились в огромную очередь перед входом. Как рассказала "Фонтанка", причиной тому стали неполадки с электричеством в здании ТРЦ и работа в соответствии с санитарными требованиями.

Около двух часов дня всех посетителей центра попросили выйти на улицу, где им пришлось простоять не меньше часа. Посетители отметили, что администрация не давала информации о времени повторного открытия ТРЦ. В администрации аквапарка рассказали, что свет отключался примерно на 10 минут, проблему уже устранили. Очередь образовалась не из-за технических неполадок, а из-за исполнения требований Роспотребнадзора: в ТРЦ работало три кассы, между посетителями держали дистанцию, новоприбывшим измеряли температуру, а внутрь запускали не более 40 человек.

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