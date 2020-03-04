Поселок Выборгского района стал примером для образцового внедрения энергоэффективных технологий

Поселок Житково Выборгского района станет центром III конференции по вопросам внедрения энергоэффективных технологий. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко.

Поселок Житково Выборгского района станет центром III конференции по вопросам внедрения энергоэффективных технологий с привлечением бюджетных и внебюджетных средств и повышения энергоэффективности Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов федерации, органов местного самоуправления районов 47 региона, Центра энергосбережения и энергоэффективности Ленобласти, заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко.

Конференция пройдет на базе Житковской школы. Это первое учреждение на территории региона, где используется оборудование, позволяющее отказаться от централизованной системы отопления и всех видов топлива.

В прошлом году в школе были проведены мероприятия по модернизации системы теплоснабжения, установлены тепловые насосы, извлекающие из окружающей среды накопленную в ней тепловую энергию и направляющие ее в систему отопления.

Опыт Выборгского района по использованию альтернативных принципов теплоснабжения зданий соцназначения будет рассматриваться как пример для всех субъектов РФ.

Также Выборгский район начал готовить учреждения образования к новому учебному году.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО