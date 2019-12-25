Порядка семи тысяч цыплят погибли при пожаре в ангаре в Ленобласти

Около 500 кур удалось спасти.

В деревне Рындела Кировского района Ленинградской области в воскресенье, 27 сентября, в ангаре фермерского хозяйства "Шумские просторы" произошел пожар.

Площадь возгорания – почти 180 м2, из огня спасли около 500 кур, а вот более 700 цыплят погибли. Среди людей никто не пострадал. По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания.

Всех погибших птиц после разбора места пожара уничтожат в печи-инсинераторе, а место гибели цыплят продезинфицируют.

Накануне почти час спасатели тушили пожар в квартире на Будапештской улице.

Фото: Piter.tv