Почти час спасатели тушили пожар в квартире на Будапештской улице

На кухне в квартире загорелся холодильник.

Днем в воскресенье, 27 сентября, стало известно о пожаре во Фрунзенском районе Петербурга. Подробности Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По предварительной информации, сообщение о пожаре в доме №14 корпус 1 поступило в 15:13 часов. Выяснилось, что на кухне однокомнатной квартиры площадью в семь квадратных метров загорелся холодильник на площади в два квадратных метра.

Спустя час после поступления информации о пожаре возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших нет. Боролись с возгоранием 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что домашний кот стал жертвой пожара в квартире на Лесном проспекте. Из людей никто не пострадал.

Фото: Piter.tv