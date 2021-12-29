В Кузнечном переулке закрасили портрет вице-губернатора Петербурга Линченко

Творение "Суд Линченко" продержалось меньше суток.

В Кузнечном переулке закрасили портрет вице-губернатора Петербурга Николая Линченко. Об этом сообщает "Фонтанка".

Фото: Instagram / urbanfresco

Накануне на месте портрета писателя Федора Достоевского появилась работа – "Суд Линченко". Портрет вице-губернатора появился после того, как он назвал размещение портрета русского писателя в Кузнечном переулке "актом вандализма". После чего граффити попросту закрасили.

Фото: Instagram / urbanfresco

Портрет Достоевского появился в год двухсотлетия писателя. Авторы неоднократно заявляли, что власти вполне могли пойти художникам на встречу, как это ранее сделали чиновники в других городах России. Во Владивостоке, например, недавно появилось граффити с изображением футуриста Давида Бурлюка. А новгородские власти сами попросили художников украсить область восемью муралами.

Главное фото: Фонтанку.ру / Павел Каравашкин