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Porsche Cayenne застрял на Троицком мосту, не дождавшись его сведения

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По предварительным данным, водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Ночью чёрный Porsche Cayenne со столичными номерами въехал в отбойник Троицкого моста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел со стороны Марсова поля. Автомобилист решил не дожидаться окончательного сведения Троицкого моста и врезался в отбойник. Porsche застрял между сведенными частями моста, из-за удара на асфальт вытек антифриз.

По предварительным данным, водитель иномарки скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает его местонахождение.

Ранее Пиотровский прокомментировал возможный запрет на публикацию фото петербургских мостов.

Видео: Telegram/ Mash на Мойке

Теги: porsche cayenne, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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