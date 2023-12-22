Porsche Cayenne застрял на Троицком мосту, не дождавшись его сведения

Ночью чёрный Porsche Cayenne со столичными номерами въехал в отбойник Троицкого моста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел со стороны Марсова поля. Автомобилист решил не дожидаться окончательного сведения Троицкого моста и врезался в отбойник. Porsche застрял между сведенными частями моста, из-за удара на асфальт вытек антифриз.
По предварительным данным, водитель иномарки скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает его местонахождение.
Ранее Пиотровский прокомментировал возможный запрет на публикацию фото петербургских мостов.
Видео: Telegram/ Mash на Мойке
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