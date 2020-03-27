В стране подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о неготовности Украины к эпидемии коронавируса. Об этом он написал в своей странице в Facebook.

Порошенко считает, что в условиях ЧС страна нуждается в чрезвычайных действиях. Он заявил, что у Украины было два месяца, чтобы наблюдать за опытом борьбы в Европе.

Не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, - отметил бывший глава государства.

Пётр Порошенко считает, что страна должна была подготовиться к пандемии COVID-19.

Но Украина оказалась абсолютно неготовой подготовиться к эпидемии коронавируса, - отметил он.

Он призвал, в первую очередь, позаботиться о врачах, так как, по его словам, у них нет ни защитных масок, ни спецкостюмов. Порошенко считает, что они идут на особый риск.

На Украине подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Украина закроет границы с 27 марта.

Видео: YouTube / Петро Порошенко