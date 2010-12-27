Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Экс-глава Украины не хочет, чтобы РФ напрямую поставляла ресурсы.

Политическая партия Петра Порошенко выступила за введение экономических ограничений против России. Фракция "Европейская солидарность" в парламенте Украины потребует ввести санкции против прямых поставок газа. Бывший президент страны хочет собрать Совет национальной безопасности. Об этом политик заявил во время выступления на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее Киев и Москва договорились о продлении договора о поставках газа. Соглашение рассчитано на пятилетний срок. Транзит ресурса составит 65 млрд кубометров в 2020 году. В период с 2021 по 2024 года Украина получит по 40 млрд кубометров газа.Делегаты отказались от взаимных претензий по действующим контрактам. Они также отзовут имеющиеся исковые заявления. Соглашения не включают пункта о прямых поставках. Однако по словам Алексея Оржеля, такая ситуация не исключена.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского.

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