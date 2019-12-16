В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

Она заключается в разных подходах ко внутренней войне.

В Кремле оценили разницу в политике Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России.

Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть прокомментировал спикер

Дмитрий Песков объяснил, что один президент начал войну на Донбассе, а второй пытается ее закончить. Действующий лидер государства говорит о необходимости завершения вооруженного конфликта. Эта позиция стала краеугольным камнем в предвыборных обещаниях политика. В Москве надеются, что требования минских соглашений к Киеву будут выполнены в полном объеме.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти.

Видео: YouTube/Зе!Президент, Петро Порошенко