В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

В Кремле оценили разницу в политике Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России.
Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть
прокомментировал спикер
Дмитрий Песков объяснил, что один президент начал войну на Донбассе, а второй пытается ее закончить. Действующий лидер государства говорит о необходимости завершения вооруженного конфликта. Эта позиция стала краеугольным камнем в предвыборных обещаниях политика. В Москве надеются, что требования минских соглашений к Киеву будут выполнены в полном объеме.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти.
Видео: YouTube/Зе!Президент, Петро Порошенко
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