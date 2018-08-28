Видео из Николаева: Порошенко грубо ответил журналисту на вопрос о выполнении обещаний

По сети разлетелось видео Украинского журналиста, сделанное во время посещения Николаева.

Во время предвыборных мероприятий Петр Порошенко накануне, 27 августа, посетил город Николаев. Украинский журналист Иван Казора задал вопрос Президенту, на что получил грубый ответ, похожий на угрозу.

Сегодня в Николаеве пребывал Президент Украины. Во время его визита на государственное предприятие "Зоря-Машпроект" я подошел к Петру Алексеевичу и поинтересовался, как обстоят дела с выполнением обещаний, данных им несколько месяцев назад. Иван Казора

Как сообщает журналист, Петр Порошенко несколько месяцев назад обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, выделить деньги из госбюджета (10-15 миллионов гривен) на ремонт Центрального стадиона Николаева, а также отремонтировать дороги города.

Когда журналист задал вопрос Петру Порошенко, тот взял в руку микрофон, отпустил вниз и удерживал его там, сказав что-то тихо журналисту. Затем глава Николаева оттолкнул журналиста от Порошенко. Ну и завершили дело охранники, оттеснив журналиста от президента и его свиты.

Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу". Иван Казора

Журналист пишет, что теперь у него не осталось вопросов к Петру Порошенко.

Но после сегодняшнего у меня в принципе больше нет вопросов к Петру Порошенко. А то еще действительно выйду, а мне расскажут… Иван Казора

Видео: Facebook/Іван Казора