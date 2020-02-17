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Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции до 2 марта

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Второе чтение по поправкам может состояться уже 10 марта.

Совет Госдумы продлил срок принятия поправок к законопроекту об изменении Конституции до 2 марта. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдума Вячеслав Володин отметил, что профильный комитет продолжит свою работу и в региональную неделю. Второе чтение по поправкам может состояться уже 10 марта. Однако, окончательное решение будет принято после последней поправки.

Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции РФ. Уже через три дня документ одобрила нижняя палата в первом чтении. Изначально все поправки должны были внести до 6 февраля.

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Фото: Duma.gov.ru

Теги: володин, конституция
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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