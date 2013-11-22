Больных с симптомами ОРВИ будут в обязательном порядке тестировать на COVID-19

Объем тестирования уже вырос в 1,5 раза.

В России граждане с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ по развитию генетических технологий.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача уже вышло. По словам Поповой, обследование пациентов "с клиникой ОРВИ" позволит не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные.

Глава Роспотребнадзора отметила, что по поручению Владимира Путина охват населения тестированием на COVID-19 был увеличен в 1,5 раза.

Вакцинация граждан старше 60 лет в регионах и усиление антикоронавирусных ограничений, в частности введение QR-кодов, уже дают свой эффект.

Ранее стало известно о том, что правительство России обсуждает вопрос введения QR-кодов по уровню антител.

Видео: kremlin.ru