Попова: для студентов вакцинация не является обязательной

Однако, студентам рекомендовано сделать прививку, чтобы не иметь рисков при начале учебного года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции для студентов не является обязательной. Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия -1".

Учащиеся как активная часть населения, имеют множество контактов. Вакцинация позволит снизить риск заражения коронавирусом. Кроме того, привитые студенты повысят темпы вакцинации населения. По словам Анны Поповой, это идеальный вариант.

Обязательной вакцинации от ковида для студентов у нас сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что с 18 января в России началась массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет. Россияне могут самостоятельно выбрать препарат, который станет для них защитой от коронавируса. На данный момент медики предлагают четыре вакцины: "Спутник V", "Спутник-Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Ранее Попова подчеркнула, что в 14 регионах около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24