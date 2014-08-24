Ранее судимый петербуржец предпринял неудачную попытку взлома банкомата на Каменноостровском проспекте

Преступник имеет условный срок за половое сношение с несовершеннолетней.

В ночь на вторник, 12 декабря, в одном из отделений банка на Каменноостровском проспекте произошла попытка взлома банкомата. Как стало известно Piter.TV, горе-грабителя удалось поймать с поличным.

Установлено, что преступник вскрыл панель банкомата примерно в 2:30 злодей из-за чего тут же сработала сигнализация. Мужчина перепугался и убежал, забыв про деньги. Грабитель был задержан сотрудниками полиции: им оказался 25-летний безработный, ранее получивший условный срок за половое сношение с несовершеннолетней.

Задержанного поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении головного дела, сумма нанесённого учреждению кредитного ущерба устанавливается.

Ранее мы сообщили о том, что задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании женщины на Товарищеском.

Фото: Piter.TV