В понедельник в Петербурге может обновиться рекорд максимальной температуры

Столбики термометров поднимутся до +2…+4 градусов.

В понедельник, 25 января, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять теплая часть циклона, выходящего центром в акваторию Балтийского моря. В городе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня в Петербурге может обновиться рекорд максимальной суточной температуры. Для 25 января он установлен в 2002 году и составляет +4 градуса. Кроме того, наступивший день может стать самым теплым днем с начала января. Пока первое место в списке занимает воскресенье, 24 января, когда столбики термометров показали +2,8 градусов.

По прогнозу синоптика, в этот день ожидаются +2…+4 градусов в городе и 0…+5 градусов в Ленобласти. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал, надолго ли в Петербурге задержится тепло.

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