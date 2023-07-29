Помощник Кадырова провел "беседу" с авторами фейка о гибели батальона

Ахмед Дудаев считает, что дезинформацию распространили недруги России в целях провокации.

Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал в собственном Telegram-канале о том, что провел "разъяснительную беседу" с распространителями дезинформации о массовой гибели бойцов российского региона в зоне проведения специальной военной операции. Напомним, что в группах WhatsApp ранее распространилось аудиосообщение, на котором мужской голос говорит о гибели в СВО чеченских бойцов. Аноним отметил, что из 500 человек в живых якобы осталось только 60 солдат. Накануне эти сведения Ахмед Дудаев назвал ложью, которая распространяется в социальных сетях ради провокации. Он добавил, что указанное количество жертв Чечня не понесла даже за все время СВО.

Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецоперации. Провел с ними разъяснительную беседу. Ахмед Дудаев, помощник главы Чечни

Кадыров сообщил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область.

Фото и видео: Telegram / Ахмед Дудаев