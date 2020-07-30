Кадыров сообщил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область

Рамзан Кадыров считает действия бойцов эффективными в отношении противодействия украинским ДРГ.

На территории российского региона, в Белгородской области бойцы чеченского "Ахмата" предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы. Соответствующей информацией с журналистами и подписчиками через собственный Telegram-канал поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. Чиновник пояснил, что руководители отделов правоохранительных органов по по Курчалоевскому и Шатойскому районам (Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов) тщательно продумывали противодействие силам противника.

Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Рамзан Кадыров уверен, что бойцам "Ахмата" удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка.

Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95