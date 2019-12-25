Пользователи Windows 10 принудительно получат браузер Edge

Не всем пользователям понравилось появление новой программы.

Microsoft начала принудительно устанавливать браузер Edge на все компьютеры под управлением Windows.

При получении обновления KB4576754 на компьютер пользователя в обязательном порядке устанавливается браузер Microsoft Edge. При этом отменить установку или потом удалить программу не возможно. Браузер автоматически появляется на рабочем столе и в меню "Пуск".

Не всем пользователям понравилось появление новой программы. Единственный способ отказаться от скачивания браузера на компьютер – это отключить автоматическое обновление Windows 10.

Windows 10 будет обновляться раз в год.

Фото: pixabay