Пользователи Windows 10 принудительно получат браузер Edge

Microsoft начала принудительно устанавливать браузер Edge на все компьютеры под управлением Windows.
При получении обновления KB4576754 на компьютер пользователя в обязательном порядке устанавливается браузер Microsoft Edge. При этом отменить установку или потом удалить программу не возможно. Браузер автоматически появляется на рабочем столе и в меню "Пуск".
Не всем пользователям понравилось появление новой программы. Единственный способ отказаться от скачивания браузера на компьютер – это отключить автоматическое обновление Windows 10.
Windows 10 будет обновляться раз в год.
Фото: pixabay
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